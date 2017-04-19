Пожар в гродненской школе: эвакуированы 93 человека

Новости Беларуси. Среди наиболее вероятных причин пожара – короткое замыкание электропроводки.

Пожар в учебном классе в здании вспомогательной школы в Гродно произошел днем во вторник. О произошедшем на пульт МЧС сообщили очевидцы.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

В учебном заведении сработала пожарная сигнализация, и администрацией и персоналом школы была организована эвакуация учеников. 68 детей (все учащиеся школы) в этот момент находились на концерте в актовом зале. Когда к месту вызова прибыли спасатели, внутри было сильное задымление педагоги и дети находились на улице. При проведении разведки, звеньями подразделения МЧС обнаружили сильное задымление, горение мебели, оргтехники в классе математики и информатики.