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Лобовое столкновение на трассе М1: два человека погибли, возбуждено уголовное дело

19 апреля 2017 08:27
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Новости Беларуси. Страшная авария в Витебской области. Mazda и Infiniti столкнулись на 600 километре автодороги Брест-Минск-граница Российской Федерации. Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду металла.

Водитель и пассажирка Mazda погибли на месте аварии. Водитель второй легковушки, гражданин Беларуси, проживающий в Москве, госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Автомобиль Mazda под управлением жителя города Пинска, 1949 года рождения, двигался в сторону Москвы и выехал на встречное направление дороги. Навстречу ему двигался автомобиль Infiniti под управлением жителя города Москвы, 1977 года рождения.

# происшествия # Авария в Витебской области # Светлана Сахарова

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