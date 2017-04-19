Лобовое столкновение на трассе М1: два человека погибли, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Страшная авария в Витебской области. Mazda и Infiniti столкнулись на 600 километре автодороги Брест-Минск-граница Российской Федерации. Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду металла.



Водитель и пассажирка Mazda погибли на месте аварии. Водитель второй легковушки, гражданин Беларуси, проживающий в Москве, госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Автомобиль Mazda под управлением жителя города Пинска, 1949 года рождения, двигался в сторону Москвы и выехал на встречное направление дороги. Навстречу ему двигался автомобиль Infiniti под управлением жителя города Москвы, 1977 года рождения.