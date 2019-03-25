Пожар в частном доме в Борисове: госпитализирован мужчина, повреждены стены и пол

Новости Беларуси. Четыре пожара произошло на территории области за прошедшие сутки. Одного человека сотрудники МЧС смогли спасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Четыре пожара произошло на территории области за прошедшие сутки. Одного человека сотрудники МЧС смогли спасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в жилом деревянном доме Борисова. Мужчина госпитализирован с термическими ожогами. Повреждены перекрытия, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожность при курении.