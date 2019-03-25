Прямой эфир

Пожар в частном доме в Борисове: госпитализирован мужчина, повреждены стены и пол

25 марта 2019 21:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четыре пожара произошло на территории области за прошедшие сутки. Одного человека сотрудники МЧС смогли спасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в частном доме в Борисове: госпитализирован мужчина, повреждены стены и пол-1

Возгорание произошло в жилом деревянном доме Борисова. Мужчина госпитализирован с термическими ожогами. Повреждены перекрытия, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожность при курении.

Пожар в частном доме в Борисове: госпитализирован мужчина, повреждены стены и пол-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области
25 марта 2019 21:27

Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области

В Бресте разыскивается пропавший 14-летний местный житель
25 марта 2019 11:39

В Бресте разыскивается пропавший 14-летний местный житель

Жвачки раздал детям, деньги забрал себе. В Речице мужчина украл аппарат со жвачками
25 марта 2019 10:37

Жвачки раздал детям, деньги забрал себе. В Речице мужчина украл аппарат со жвачками