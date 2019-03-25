В Бресте разыскивается пропавший 14-летний местный житель

Новости Беларуси. В Бресте 14-летний мальчик ушёл из дома через несколько дней после своего дня рождения и не вернулся.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, Давиденко Максим Аркадьевич ушёл из дома 24 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.