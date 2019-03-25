В Бресте разыскивается пропавший 14-летний местный житель

Новости Беларуси. В Бресте 14-летний мальчик ушёл из дома через несколько дней после своего дня рождения и не вернулся.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, Давиденко Максим Аркадьевич ушёл из дома 24 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150 см, худощавый, тёмно-русые волосы.
Был одет в: голубую куртку с синими вставками по бокам, серые спортивные штаны, серую майку в зелёную полоску и с белой надписью, чёрные кеды с белыми носами.
Если вы располагаете информацией о том, где находится пропавший, сообщите об этом по телефонам: 8029 7910078, 593530, 479132 или 102; отдел милиции (м/р «Южный»): 550925.