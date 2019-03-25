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Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области

25 марта 2019 21:27
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Новости Беларуси. Двое безработных молодых людей подозреваются в автомобильных кражах и хулиганстве. Они задержаны после очередного ночного преступления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области-1

Первые сообщения о повреждении частного транспорта начали поступать месяц назад. Тогда молодые люди разбили стекло в четырех автомобилях, но ничего не украли. Через некоторое время начали снова поступать заявления о повреждениях машин. На этот раз из салонов авто злоумышленники забрали и вещи хозяев.

Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области-4

Украденное имущество конфисковано. Сейчас оперативники проверяют юношей по поводу отношения к другим подобным преступлениям.

Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области-7

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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