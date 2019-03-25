Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области

Новости Беларуси. Двое безработных молодых людей подозреваются в автомобильных кражах и хулиганстве. Они задержаны после очередного ночного преступления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые сообщения о повреждении частного транспорта начали поступать месяц назад. Тогда молодые люди разбили стекло в четырех автомобилях, но ничего не украли. Через некоторое время начали снова поступать заявления о повреждениях машин. На этот раз из салонов авто злоумышленники забрали и вещи хозяев.