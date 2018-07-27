«Пожар под контролем» – начальник авиации МЧС о возгорании в Латвии

Новости Беларуси. Более 50-ти тонн воды сбросил белорусский Ми-8 в Латвии, где уже 10 день продолжается ликвидация лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадеуш Курсевич, командир экипажа, начальник авиации МЧС:

Пожар под контролем. Но уже из-за сильного ветра участки начинает раздувать это все. Поэтому мы работаем пока, три вертолета работают: латышский, литовский и мы. Была даже угроза здесь населенным пунктам, отселения были. Но сейчас уже все там под контролем. Выставлено оцепление и работает авиация.