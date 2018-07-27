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«Пожар под контролем» – начальник авиации МЧС о возгорании в Латвии

27 июля 2018 14:39
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Новости Беларуси. Более 50-ти тонн воды сбросил белорусский Ми-8 в Латвии, где уже 10 день продолжается ликвидация лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пожар под контролем» – начальник авиации МЧС о возгорании в Латвии-1

Тадеуш Курсевич, командир экипажа, начальник авиации МЧС:
Пожар под контролем. Но уже из-за сильного ветра участки начинает раздувать это все. Поэтому мы работаем пока, три вертолета работают: латышский, литовский и мы. Была даже угроза здесь населенным пунктам, отселения были. Но сейчас уже все там под контролем. Выставлено оцепление и работает авиация.

«Пожар под контролем» – начальник авиации МЧС о возгорании в Латвии-4

У авиации МЧС Беларуси большой опыт работы в экстремальных условиях. Наши спасатели оказывали помощь в борьбе с огнём в Сербии, Турции, Грузии и России.

# Пожар # происшествия # Тадеуш Курсевич # Фотофакт

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