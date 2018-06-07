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Пожар одном из цехов Дзержинска: что известно

07 июня 2018 15:24
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Новости Беларуси. Пожар на одном из предприятий Дзержинска. Горел цех по производству лакокрасочных изделий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цех по производству лакокрасочных изделий горел в Дзержинске

Пожар одном из цехов Дзержинска: что известно-1

К моменту прибытия МЧС сотрудники пытались самостоятельно потушить возгорание. Однако пламя стало выбиваться на крышу здания, поэтому без помощи спасателей не обошлось. Пострадавших нет. По одной из версий причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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