Пожар одном из цехов Дзержинска: что известно

Новости Беларуси. Пожар на одном из предприятий Дзержинска. Горел цех по производству лакокрасочных изделий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К моменту прибытия МЧС сотрудники пытались самостоятельно потушить возгорание. Однако пламя стало выбиваться на крышу здания, поэтому без помощи спасателей не обошлось. Пострадавших нет. По одной из версий причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.