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В Болгарии прошли крупные международные учения НАТО

10 июня 2025 10:53
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Крупные международные учения НАТО «Балканский страж» прошли в Болгарии. Об их масштабе говорит количество участников. Это около двух тысяч военнослужащих из США, Италии и Румынии и 350 единиц бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии прошли крупные международные учения НАТО-2

Как заявили в болгарском министерстве обороны, цель маневров – повысить оперативное взаимодействие в составе многонациональных формирований. Для этого международный контингент отрабатывал совместные наступательные операции с проведением боевых стрельб. Решались логистические задачи по переброске и развертыванию ударных группировок НАТО, а также их снабжения. Особенностью учений стала отработка проведения военных операций в зонах с гражданским населением. 

# НАТО # Военные учения

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