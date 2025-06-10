В Болгарии прошли крупные международные учения НАТО

Крупные международные учения НАТО «Балканский страж» прошли в Болгарии. Об их масштабе говорит количество участников. Это около двух тысяч военнослужащих из США, Италии и Румынии и 350 единиц бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.