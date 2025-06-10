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Лавров назвал страны Балтии тремя «маленькими хулиганчиками»

10 июня 2025 11:16
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Лавров назвал страны Балтии тремя «маленькими хулиганчиками»-0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Литва, Латвия и Эстония не проводят самостоятельную политику, а действуют под давлением «еврограндов», которые используют их для оказания давления на Россию и ее союзников, включая Беларусь. Об этом пишет РИА Новости.

«Еврогранды, как они себя называют, манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей», – сказал он.

Он также назвал страны Балтии «марионетками» и уподобил их «мелким хулиганчикам», которые сами провоцируют конфликты, но прячутся за спинами более сильных покровителей.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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