Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Литва, Латвия и Эстония не проводят самостоятельную политику, а действуют под давлением «еврограндов», которые используют их для оказания давления на Россию и ее союзников, включая Беларусь. Об этом пишет РИА Новости.

«Еврогранды, как они себя называют, манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей», – сказал он.

Он также назвал страны Балтии «марионетками» и уподобил их «мелким хулиганчикам», которые сами провоцируют конфликты, но прячутся за спинами более сильных покровителей.