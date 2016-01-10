Пожар на последнем этаже 5-этажного дома в Белоозерске: погибли мать и сын

Новости Беларуси. Причину пожара еще предстоит установить. В качестве версии рассматривается
неосторожность при курении со стороны мужчины.
Огонь вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного многоквартирного дома на проспекте Мира. В двухкомнатной квартире сгорели имущество и отделка жилой комнаты, закопчены стены и потолок.
Тело хозяйки квартиры обнаружено в одной из комнат на диване. Обгоревшее тело ее 41-летнего сына нашли в другой комнате на полу.
Напомним, в конце прошлого года жильцы одной из многоэтажек Бреста едва не стали жертвами пожара.
Прохожие в разгар рабочего дня почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.
Возгорание произошло на втором этаже жилого дома. К моменту приезда МЧС огонь успел повредить одну из квартир. Хозяин (он же, по предварительным данным, виновник пожара) чудом не погиб. Два десятка жильцов, в том числе маленьких детей, эвакуировали спасатели.