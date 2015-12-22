Пожар из-за неосторожного обращения с огнем при курении: из многоэтажки в Бресте эвакуированы 20 человек

Новости Беларуси. Жильцы одной из многоэтажек Бреста едва не стали жертвами пожара. Прохожие в разгар рабочего дня почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.

Возгорание произошло на втором этаже жилого дома. К моменту приезда МЧС огонь успел повредить одну из квартир. Хозяин (он же, по предварительным данным, виновник пожара) чудом не погиб. Два десятка жильцов, в том числе маленьких детей, эвакуировали спасатели. Обошлось без пострадавших.

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Работниками ЖЭС-5 был спасен жилец одной из квартир, где возник пожар. Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении самого пострадавшего.

С наступлением холодов количество пожаров увеличивается. Только на минувших выходных жертвами возгорания в жилом доме в Пружанском районе Брестчины стали двое маленьких детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.