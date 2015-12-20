Взрыв в 9-этажном доме в Волгограде: более 100 человек эвакуированы, число пострадавших и погибших уточняется

Новости России. В девятиэтажном доме российского Волгограда прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия здания с первого по девятый этажи, и начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время тушения огня произошел еще один взрыв. Несколько сотен жильцов эвакуированы. Пострадали десять человек, трое из них – дети. Все они доставлены в больницы. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Сообщается и о погибших. Однако точное их количество пока неизвестно. На месте случившегося работают все экстренные службы. Они приступили к разбору завалов, прибыли также сотрудники полиции.

Предположительно взрыв произошел в одной из квартир на седьмом этаже. Его причиной могло стать несоблюдение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием во время ремонтных работ или утечка бытового газа.