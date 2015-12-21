Две девочки, 3 и 4 лет, погибли на пожаре в Пружанском районе: подробности с места события

Новости Беларуси. На Брестчине выясняют обстоятельства трагедии, унесшей жизни сразу двоих маленьких детей. Сестры трех и четырех лет погибли на пожаре в Пружанском районе. Девочки остались дома одни в тот момент, когда их мать была в гостях. Примечательно, что внимание на эту семью обратили недавно и лишь за три дня до трагедии местные социальные службы признали, что дети находятся в опасном положении. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ знает подробности.

Инна Сутько, житель деревни Хорева:

Я крошила как раз капусту в кухне. Лена Непарко залетела, кричит, что горят дети, горит дом…

В трагический час, когда пламя охватывало один из домов деревни Хорева, мать со старшей дочкой ненадолго отошла к соседке на той же улице. Но и этих, считанных минут, хватило. К приезду сотрудников МЧС весь дом уже буквально полыхал.

Петр Бутрим, СТВ:

Предположительно, две дочери были оставлены матерью, спящими вот на этой кровати. А спустя 10 минут после сообщении о пожаре, спасатели вынесли сестер уже из соседней комнаты. К сожалению, их не удалось спасти. О том, что еще несколько дней назад в доме жила большая семья, напоминают лишь чудом уцелевшая детская одежда.

Андрей Гончаров, начальник Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Из горящего дома были извлечены тела двух малолетних детей, которые были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Совместными усилиями были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, положительного результата добиться не удалось.

Женщина воспитывала детей одна. С отцом семейства расстались давно. Супружеские войны лишили мужчину права на воспитание собственных дочерей. А после сегодняшней трагедии – еще и шанса хотя бы изредка видеть младших девочек.

Алексей, отец погибших детей:

Детей я видел,. Видел, что скорая помощь откачивала одну малую, вторая в скорой лежала. Меня туда не пустили. Там ребенку кислород подавали.

На семью работники органов соцзащиты внимание обратили не так давно. Буквально за несколько дней до ЧП постановили: дети – в социально опасном положении. Но говорят: все из-за несоблюдения в доме норм пожарной безопасности. А к матери вопросов не возникало.

Татьяна Прокопчик, главный специалист по охране прав детства отдела образования, спорта и туризма Пружанского райисполкома:

Дети младшие, которые погибли, не посещали дошкольные учреждения образования, потому что мать самостоятельно осуществляла надзор за ними, всегда была дома. По информации учреждений образования, которые их посещали (согласно актам обследования), мама и дети всегда были дома на момент посещения.

Марина Дранькова, официальный представитель Управления следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

По предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В комнате, где были обнаружены дети, изъяты спички, находившиеся в открытом доступе.

Детская шалость или неисправное оборудование? На месте происшествия еще не один день будут работать специалисты. Им предстоит установить более точную причину возгорания.

