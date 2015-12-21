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Оползень накрыл 10-миллионый китайский город Шэньчжэнь: около 100 человек пропали без вести

21 декабря 2015 07:10
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Новости Китая. Мощный оползень сошел на юге Китая. Буквально погребен под тысячами тонн земли оказался десятимиллионный город Шэньчжэнь. Разрушены десятки жилых домов, около 100 человек пропали без вести.

В зоне бедствия развернуты поисково-спасательные работы. Однако из-за неблагоприятных погодных условий (в регионе идет проливной дождь) они сильно затруднены. К настоящему моменту удалось извлечь только 7 человек. По предварительным данным, к сходу селя привел взрыв на проходящем неподалеку магистральном газопроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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