Оползень накрыл 10-миллионый китайский город Шэньчжэнь: около 100 человек пропали без вести

Новости Китая. Мощный оползень сошел на юге Китая. Буквально погребен под тысячами тонн земли оказался десятимиллионный город Шэньчжэнь. Разрушены десятки жилых домов, около 100 человек пропали без вести.

В зоне бедствия развернуты поисково-спасательные работы. Однако из-за неблагоприятных погодных условий (в регионе идет проливной дождь) они сильно затруднены. К настоящему моменту удалось извлечь только 7 человек. По предварительным данным, к сходу селя привел взрыв на проходящем неподалеку магистральном газопроводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.