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Пожар из-за электросамоката: в Солигорске горела квартира

20 сентября 2019 15:17
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Новости Беларуси. В Солигорске благодаря сотрудникам МЧС спасены три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар из-за электросамоката: в Солигорске горела квартира-1

Пожар из-за электросамоката: в Солигорске горела квартира-3

Возгорание произошло в одной из квартир семиэтажного дома. В помещении находились сын хозяйки жилья и соседи: женщина с ребенком. Повреждено имущество. Предварительная версия – короткое замыкание электросамоката.

В Солигорске горела квартира из-за замыкания электросамоката

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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