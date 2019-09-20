Пожар из-за электросамоката: в Солигорске горела квартира

Новости Беларуси. В Солигорске благодаря сотрудникам МЧС спасены три человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание произошло в одной из квартир семиэтажного дома. В помещении находились сын хозяйки жилья и соседи: женщина с ребенком. Повреждено имущество. Предварительная версия – короткое замыкание электросамоката.

В Солигорске горела квартира из-за замыкания электросамоката