В Дзержинском районе женщина попала в жатку комбайна на кукурузном поле

Новости Беларуси. В Дзержинском районе во время уборки урожая на кукурузном поле пострадала женщина.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось 20 сентября. Во время уборки кукурузы на поле в жатку комбайна попала 60-летняя женщина. Пострадавшую немедленно госпитализировали.
На месте случившегося работают следователи – они осматривают место, фиксируют следы, предметы.
Проводятся проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в том числе и нахождения женщины на уборочном участке.
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