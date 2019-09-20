В Дзержинском районе женщина попала в жатку комбайна на кукурузном поле

Новости Беларуси. В Дзержинском районе во время уборки урожая на кукурузном поле пострадала женщина.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 20 сентября. Во время уборки кукурузы на поле в жатку комбайна попала 60-летняя женщина. Пострадавшую немедленно госпитализировали.