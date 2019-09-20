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В Дзержинском районе женщина попала в жатку комбайна на кукурузном поле

20 сентября 2019 15:05
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе во время уборки урожая на кукурузном поле пострадала женщина.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 20 сентября. Во время уборки кукурузы на поле в жатку комбайна попала 60-летняя женщина. Пострадавшую немедленно госпитализировали.  

В Дзержинском районе женщина попала в жатку комбайна на кукурузном поле-1

Фото: СК

На месте случившегося работают следователи – они осматривают место, фиксируют следы, предметы.  

Проводятся проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, в том числе и нахождения женщины на уборочном участке.   

На неделе в Ивацевичском районе трактор двигался задним ходом и сбил животновода (читать далее).  

# Несчастный случай # происшествия

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