Утечка 300 кг аммиака произошла на холодильном складе Рогачевского РАЙПО из-за обрушения кровли

Новости Беларуси. Чрезвычайная ситуация в Гомельской области. Из-за обрушения кровли на холодильном складе Рогачевского РАЙПО произошла утечка аммиака. По словам спасателей, ядовитого вещества выделилось почти 300 килограммов. Утром в райцентре закрыли школу и детсад, а также перекрыли движение.

Николай Андреев со своим напарником 23 мая ночью в буквальном смысле слова спасли свой родной Рогачев от серьезной катастрофы. Когда сработала аварийная сигнализация, машинисты холодильного склада, не мешкая, перекрыли все пути выхода ядовитого аммиака.

Николай Андреев, машинист холодильных установок Рогачевского РАЙПО:

Ситуация, которая сложилась сегодня ночью, просто показала, что все-таки нужна гражданская оборона, нужно проводить учения. И эта ситуацияю помогло локализовать.

На холодильном складе Рогачевского РАЙПО в начале второго ночи обрушилась кровля. Из поврежденного оборудования начал выделяться опасный газ.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления по чрезвычайным ситуациям:

С учетом большого количества хранящегося здесь аммиака, если бы была какая-то задержка, то последствия были бы гораздо серьезнее.

Чтобы не допустить попадание паров аммиака в атмосферу, спасатели ночью устроили здесь настоящую водную феерию. Ядовитое химическое облако осаждали с помощью так называемой водяной подушки, которое распыляли над этим зданием специальным способом. Отработанная аммиачная вода будет утилизирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же на холодильном складе находилось 6 тонн аммиака. Выброс такого колоссального количества ядовитого вещества мог бы привести к нешуточной катастрофе не только в одном Рогачевском районе.

На подъезде к складам перекрыли движение, закрыли местный детсад и школу.

Ольга Кузнецова, заместитель председатель Рогачевского райисполкома:

В общем, исходя из объем аммиака в холодильном оборудовании, при возникновении чрезвычайной ситуации и возможности дальнейшего обрушения, эти меры понадобились бы, поэтому было принято решение о перекрытии движения и не работе детского садика и школьного учреждения.

Здание, в котором обрушилась кровля, построено было еще в начале 60-ых. Однако весенняя проверка технического состояния, утверждает руководство РАЙПО, никаких нарушений не выявила.

8 тонн продукции, замороженная птица и рыба, которые хранились в пострадавшем складе, теперь подлежат экспертизе.

Сергей Марчук, заместитель председателя правления Гомельского облпотребсоюза:

Установившаяся достаточно жаркая погода с ливневыми дождями – естественно, конденсация, деформация плиты перекрытия, что и послужило ее обрушению. Эти товары будут подвергнуты экспертизе и, по заключению ветсаннадзора, либо будут направлены на корм зверям, либо будут утилизированы. В продажу данные товары не поступят.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Ожидают здесь и приезда экологов. Им то и предстоит определить степень ущерба, нанесенного окружающей среде района.