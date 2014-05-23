В летнем кафе Минска убили женщину

Новости Беларуси. Убийство произошло в летнем кафе на улице Руссиянова. Неоднократно судимый 60-летний житель Минской области с ножом набросился на 40-летнюю минчанку. Женщина скончалась на месте.

Преступник с места происшествия скрылся. Его задержали в одном из близлежащих домов. У мужчины изъят нож со следами крови.

Как уточнили в Следственном комитете, мужчина ранее судим за убийства. Мотивы очередного преступления еще предстоит установить.

Прошлой осенью общественность шокировали подробности убийства двух продавщиц в Лиде. Трагедия произошла на заднем дворе продовольственного магазина в частном секторе города (смотрите видео).

Соседи вызвали милицию, сообщив о драке. Прибывший наряд обнаружил тела двух женщин. Жестокость, с которой было совершено убийство, поразила даже опытных следователей. Удары наносились тяжелым тупым предметом исключительно по голове. Причем смертельными оказались уже первые удары. Однако, преступник продолжал избивать бездыханные тела жертв, изуродовав их до неузнаваемости.