Прямой эфир

Потерявшегося в Бобруйском районе трёхлетнего малыша нашли в лесу

23 мая 2020 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Служебные собаки и тепловизор помогли найти потерявшегося в Бобруйском районе трехлетнего мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерявшегося в Бобруйском районе трёхлетнего малыша нашли в лесу-1

Поиски продолжались всю ночь. Об исчезновении малыша стало известно вечером. Семья гостила у знакомых в деревне Макаровка. Дети гуляли во дворе.

В Бобруйском районе пропал 3-летний мальчик. Его нашли в лесу

Старшие из них рассказали взрослым, что выпустили из виду самого младшего из компании.

Потерявшегося в Бобруйском районе трёхлетнего малыша нашли в лесу-4

К его поискам подключились спасатели, милиция, лесники и вся деревня.

Потерявшегося в Бобруйском районе трёхлетнего малыша нашли в лесу-7

Служебный пес взял след мальчика. Под утро при помощи тепловизора одна из поисковых групп нашла ребенка в семи километрах от дома.

Потерявшегося в Бобруйском районе трёхлетнего малыша нашли в лесу-10

Малыш спал в ложбине под елью. Его передали матери и отвезли в больницу для обследования.

# Пропавшие люди # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вилейском районе 6-классник получил ожоги при розжиге котла
23 мая 2020 10:34

В Вилейском районе 6-классник получил ожоги при розжиге котла

В Берёзовском районе спасатели вытащили второклассника из болота
23 мая 2020 07:50

В Берёзовском районе спасатели вытащили второклассника из болота

В Бобруйском районе пропал 3-летний мальчик. Его нашли в лесу
23 мая 2020 07:15

В Бобруйском районе пропал 3-летний мальчик. Его нашли в лесу