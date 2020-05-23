Потерявшегося в Бобруйском районе трёхлетнего малыша нашли в лесу

Новости Беларуси. Служебные собаки и тепловизор помогли найти потерявшегося в Бобруйском районе трехлетнего мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиски продолжались всю ночь. Об исчезновении малыша стало известно вечером. Семья гостила у знакомых в деревне Макаровка. Дети гуляли во дворе. В Бобруйском районе пропал 3-летний мальчик. Его нашли в лесу Старшие из них рассказали взрослым, что выпустили из виду самого младшего из компании.

К его поискам подключились спасатели, милиция, лесники и вся деревня.

Служебный пес взял след мальчика. Под утро при помощи тепловизора одна из поисковых групп нашла ребенка в семи километрах от дома.