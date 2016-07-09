Прямой эфир

Волк, напавший на людей в Речицком районе, был бешеным

09 июля 2016 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четверо жителей Речицкого района оказались в больнице в результате нападения бешеного волка. Это произошло в деревне Первомайск.

Хищник пожаловал туда среди ночи. Сначала нападал на домашних животных в частных подворьях. А затем атаковал хозяев, которые вышли на шум и пытались выпроводить незваного гостя.

Остановить матерого удалось 15-летнему юноше. Парень зарубил животное топором.

Экспресс-исследование подтвердило: волк был болен бешенством. В населённом пункте усилен ветеринарный надзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападения хищников

Другие новости рубрики

Все новости
Волк в Речицком районе покусал 4 человек и собаку
09 июля 2016 11:31

Волк в Речицком районе покусал 4 человек и собаку

«Они всегда играли на этом балконе, ничего не случалось»: почему дети снова падают с высоты и где были взрослые?
08 июля 2016 17:27

«Они всегда играли на этом балконе, ничего не случалось»: почему дети снова падают с высоты и где были взрослые?

Школьный лагерь эвакуировали в Борисове из-за сообщения о минировании
08 июля 2016 15:16

Школьный лагерь эвакуировали в Борисове из-за сообщения о минировании