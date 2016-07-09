Волк, напавший на людей в Речицком районе, был бешеным

Новости Беларуси. Четверо жителей Речицкого района оказались в больнице в результате нападения бешеного волка. Это произошло в деревне Первомайск.

Хищник пожаловал туда среди ночи. Сначала нападал на домашних животных в частных подворьях. А затем атаковал хозяев, которые вышли на шум и пытались выпроводить незваного гостя.

Остановить матерого удалось 15-летнему юноше. Парень зарубил животное топором.

Экспресс-исследование подтвердило: волк был болен бешенством. В населённом пункте усилен ветеринарный надзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.