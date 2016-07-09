Бешеный волк напал на деревню под Речицей: искусал 4 жителей, зверя остановил 15-летний мальчик

Новости Беларуси. Спокойную жизнь жителей деревни Первомайск Речицкого района нарушило нападение хищника. Среди ночи в поселок пожаловал волк. Итог – четыре человека в больнице. Причем, атаковал хищник своих жертв возле их собственного дома. Экспресс-исследование уже подтвердило: волк был болен бешенством. Кому и как удалось остановить незваного гостя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ту ночь Дина Чаусова запомнит на всю жизнь. С мужем и братом она спешила на помощь сестре, во дворе которой волк рвал на части всё живое.

Дина Чаусова, очевидец:

Мы закричали – он начал бежать на нас. Сразу на Мишу – он был с фонариком. Прямо за голову его укусил. Вообще жутко. Меня трясло, как осиновый лист.

Ситуацию спас 15-летний брат Дины: обычным топором он проломил хищнику голову.

У самого героя ни царапины. В больнице он проходит курс вакцинации от бешенства.

Александр Чаусов, очевидец:

Остриём прямо в голову попал. Он отлетел к сестре, и я подбежал и начал отрубать ему голову. Голова в полтора раза больше человеческой. Думал, если не убить его сейчас, людей еще покусает. Бог знает, что до утра творилось бы еще.

Александр Добриян, СТВ:

Вот то самое место, на котором 15-тилетний Саша Чаусов остановил хищника, напавшего на его родную деревню. На асфальте ещё видны следы схватки. Однако до этого решающего момента волк уже успел устроить в Первомайске настоящую резню.

Матерый забегал во дворы и дома, нападал на собак и на выходивших на шум людей. Первым в волчьих «объятиях» оказался 72-летний Иван Голуб.

Иван Голуб, пострадавший:

Собака - не собака, килограммов 70. Он меня свалил. А я за голову и за язык его. Он тогда и ухватил меня.

Всего волк успел покусать 4 человек, досталось также лошади и шестерым собакам.

Некоторых животных пришлось усыпить. Состояние людей оценивается как среднетяжёлое: все они госпитализированы.

Кирилл Игнатов, заведующий отделом эпидемиологии Речицкого зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Голова волка была доставлена в областную ветеринарную станцию для проведения исследования на заболевание бешенством. Всем пострадавшим людям оказана помощь.

К слову, рост заболеваемости бешенством на Гомельщине наблюдается второй год подряд. Среди домашних животных за последние шесть месяцев этот показатель вырос в четыре раза. Прививки от бешенства за этот период назначены почти сотне покусанных людей.

Основных причин волчьих атак две: во-первых, бешенство – больной зверь идёт к человеку вопреки инстинкту, во-вторых, голод. Нехватка пищи для серого охотника началась после резкого сокращения в лесах поголовья дикого кабана.

Николай Смеян, директор Речицкой районной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:

Меняется кормовая база. Исчезновение кабана стимулирует процесс. Какие-то животные заболевают. Вот и случаются такие чрезвычайные события. В Речицком районе по переписи 20 волков. 10 уже отстреляно. И эта работа ведется ежедневно.

Что страшнее: встреча со стаей волков или диагноз «бешенство» – вопрос риторический. И если от первого никто не застрахован, то вот перестраховаться от заболевания вполне реально: к слову, прививки домашним животным в нашей стране делают абсолютно бесплатно.