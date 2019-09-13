Пострадавшие во время задымления в лифте в Минске выписаны из больниц

6 человек едва не погибли из-за задымления в лифте в Минске, сообщили в программе «Экстренный вызов».
6 человек едва не погибли из-за задымления в лифте в Минске, сообщили в программе «Экстренный вызов».
На пульт МЧС поступил экстренный вызов, сообщили, что в шахте лифта задыхаются несколько человек. ЧП произошло в здании Института экономики Национальной Академии наук.
Чтобы освободить людей, спасатели вскрыли кабину лифта. После раздали всем специальные маски и вывели на улицу.
Еще до приезда спасателей около полусотни человек самостоятельно вышли из здания. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в щитке управления лифтом.
Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В то время, когда работники МЧС проводили ликвидацию возгорания, на номер «101» поступил еще один звонок от женщины, что она и еще 5 человек находятся в лифте, где очень сильное задымление, и люди просто задыхаются. После осмотра медицинскими работниками 5 человек для дополнительного обследования были госпитализированы в больницу. Одна женщина отказалась от госпитализации. На следующий день все пострадавшие были выписаны.