Пострадавшие во время задымления в лифте в Минске выписаны из больниц

Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В то время, когда работники МЧС проводили ликвидацию возгорания, на номер «101» поступил еще один звонок от женщины, что она и еще 5 человек находятся в лифте, где очень сильное задымление, и люди просто задыхаются. После осмотра медицинскими работниками 5 человек для дополнительного обследования были госпитализированы в больницу. Одна женщина отказалась от госпитализации. На следующий день все пострадавшие были выписаны.