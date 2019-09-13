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Пострадавшие во время задымления в лифте в Минске выписаны из больниц

13 сентября 2019 09:42
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6 человек едва не погибли из-за задымления в лифте в Минске, сообщили в программе «Экстренный вызов».

Пострадавшие во время задымления в лифте в Минске выписаны из больниц-1

На пульт МЧС поступил экстренный вызов, сообщили, что в шахте лифта задыхаются несколько человек. ЧП произошло в здании Института экономики Национальной Академии наук.

В Минске шесть человек застряли в задымленной кабине лифта

Пострадавшие во время задымления в лифте в Минске выписаны из больниц-4

Чтобы освободить людей, спасатели вскрыли кабину лифта. После раздали всем специальные маски и вывели на улицу. 

Пострадавшие во время задымления в лифте в Минске выписаны из больниц-7

Еще до приезда спасателей около полусотни человек самостоятельно вышли из здания. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в щитке управления лифтом.

Пострадавшие во время задымления в лифте в Минске выписаны из больниц-10

Марина Фандо, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В то время, когда работники МЧС проводили ликвидацию возгорания, на номер «101» поступил еще один звонок от женщины, что она и еще 5 человек находятся в лифте, где очень сильное задымление, и люди просто задыхаются. После осмотра медицинскими работниками 5 человек для дополнительного обследования были госпитализированы в больницу. Одна женщина отказалась от госпитализации. На следующий день все пострадавшие были выписаны.

# Пожар # происшествия # Марина Фандо

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