«Прогнозы по сохранению жизни пока делать невозможно»: врач о состоянии мальчика, пострадавшего при обрушении здания в Могилеве

Новости Беларуси. Трагедия в Могилеве. Под завалами заброшенного дома погиб 9-летний мальчик. Его друг-ровесник в критическом состоянии доставлен в больницу.

Как выяснилось, трагедия случилась внутри здания, которое уже много лет не мог достроить его хозяин. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вот этот злосчастный дом стоит неприметно недалеко от крупного спального района. Именно сюда во время каникул забрела компания школьников. Двое из них зашли внутрь…

Юрий Прокопенко, СТВ:

Мальчики были на первом этаже. Что они там делали, чем занимались – неизвестно. Но установлено, что сначала рухнула стена из силикатных блоков, и тут же обвалилось железобетонное перекрытие. Прямо на головы детей.

О случившемся тут же сообщил в МЧС третий мальчишка. Он не пошел внутрь дома – к опасному зданию запретили приближаться родители. С помощью спецтехники спасатели достали из-под завалов двоих детей. Один уже был мертв, а второго ребенка в состоянии клинической смерти увезла в реанимацию скорая. Лишь в клинике ему удалось запустить сердце.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Продолжается сердечно-легочная реанимация. Ребенок на искусственной вентиляции легких. Врачи, хирурги, реаниматологи занимаются стабилизацией состояния, стабилизацией геодинамики. На сегодняшний день какие-то прогнозы по сохранению жизни пока делать, к сожалению, невозможно.

На месте трагедии работают следователи, судмедэксперты и эксперт-строитель, который должен установить причину обрушения здания. Уже выяснили, что оно принадлежит частному лицу.

Евгений Агародников, начальник криминалистического отдела управления Следственного комитета по Могилевской области:

7 лет назад хозяину уже выносилось предписание о сносе данного дома, либо оборудование его окон, либо забором обнести, окна, крышу закрыть. Чтобы не было доступа из граждан в этот дом, потому что дети гуляют, может действительно обрушиться эта конструкция. На предписание это до сих пор не исполнено.

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Могилевской области:

О случившемся сообщил мальчик, который проживает по соседству. Утверждает, что просто услышал звук обрушения. Знаком с этими ребятами. Якобы, раньше приходили и играли в этом здании.

Хозяин заброшенного дома сейчас в России. Если строительство не было законсервировано, ему может грозить до 3 лет лишения свободы.