Под Гродно грузовик слетел с дороги и врезался в дерево

Новости Беларуси. В пригороде Гродно грузовик врезался в дерево.

По информации ГАИ Гродненской области, авария произошла третьего сентября.

Водитель скотовоза возил свиней – сделал всего пару рейсов. Во время движения ГАЗ повело вправо. Автомобиль снес бетонный столбик и столкнулся с деревом.

По словам водителя, рулевое управление пропало на неровном участке дороги. Проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.

Водитель был доставлен в больницу с переломом ноги.