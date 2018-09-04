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Под Гродно грузовик слетел с дороги и врезался в дерево

04 сентября 2018 14:46
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Новости Беларуси. В пригороде Гродно грузовик врезался в дерево.

По информации ГАИ Гродненской области, авария произошла третьего сентября.

Водитель скотовоза возил свиней – сделал всего пару рейсов. Во время движения ГАЗ повело вправо. Автомобиль снес бетонный столбик и столкнулся с деревом.

По словам водителя, рулевое управление пропало на неровном участке дороги. Проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.

Водитель был доставлен в больницу с переломом ноги.

В начале лета нетрезвый водитель скутера врезался в дерево в Слуцком районе (читать далее).

# Авария в Гродненской области # происшествия

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