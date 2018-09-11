Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления – Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Об этом заявил Президент на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В должности зарубежная гостья с 2016-ого года. В составе же самого Конгресса с 2009-ого. Она стала первой женщиной, избранной председателем этого консультативного органа Совета Европы. Он представляет местные и региональные власти европейских государств. Всего 47 стран-участников. В эти дни Совет Республики совместно с Конгрессом проводят в Минске круглый стол. В нём участвуют представители Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Александр Лукашенко заверил, что с белорусской стороны делается всё, чтобы круглый стол прошёл успешно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Местное самоуправление, управление регионами – это весьма важная в современном мире тема. И то, что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с Конгрессом.

Госпожа председатель, я полагаю, что тот круглый стол, которое организовано в Минске, принесет определенную пользу не только Беларуси, но и в целом Европе, а также нашей организации. Я хотел бы вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы оно было успешным, и выполним любое ваше пожелание, которое возникнет по ходу проведения этого мероприятия У нас есть опыт межрегионального сотрудничества с Россией, Украиной, странами Балтии в рамках трансграничных программ. Осенью у нас состоятся два крупных мероприятия. В октябре – встреча руководителей регионов России, а затем в конце месяца – Форум регионов Беларуси и Украины. Я с удовольствием хочу пригласить вас, если у вас будет время, на эти мероприятия. И вы увидите уже осязаемые результаты от регионального сотрудничества, возможно, для вас это будет новой формой нашего сотрудничества с нашими соседями.

Гудрун Мослер-Тёрнстрём, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

Для нас круглый стол - это только начало наших продуктивных отношений в области местного самоуправления. Семинар будет полезен и для Конгресса также, мы готовы учиться у вас. Я узнала, что я первый председатель Конгресса, который прибыл с визитом в Беларусь, и я этому очень рада. Я уверена, что сегодня мы воспользуемся возможностью, чтобы развить диалог между сторонами, между Конгрессом и Беларусью.

Уже после встречи с нашим Президентом председатель Конгресса признается журналистам, что с удовольствием приехала бы на наш Форум регионов, если позволит загруженный график. Роль Конгресса заключается в содействии местной и региональной демократии. Среди его основных задач – наблюдение за местными выборами, борьба с коррупцией, интеграция мигрантов и работа над расширением прав и возможностей людей в сельских районах. Также это хорошая площадка для проведения двусторонних встреч и обмена опытом.

Гудрун Мослер-Тёрнстрём:

На встрече мы обсудили предстоящий семинар, вопросы местного самоуправления. Мы сошлись во мнении, что именно местное самоуправление имеет огромное значение. Потому что с него начинается государственное управление. Также мы обсудили успешное сотрудничество между Советом Европы и Советом Республики. Мы надеемся на продуктивное продолжение этих отношений.