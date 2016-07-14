Последствия урагана в Беларуси: 36 пострадавших, без света остаются 140 населённых пунктов

Новости Беларуси. Вторая волна стихии, которую предрекали синоптики, прошла сравнительно незаметно. Грозовой дождь был кратковременным и не сопровождался порывистым ветром.

Другая картина наблюдалась ровно сутки назад. Стихия не затронула лишь Брестскую область. Всего пострадали 26 районов республики.

Половина из них – в Минской области. Как страна приходит в себя после урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Сегодня стало известно о первых жертвах стихии. К счастью, на данный момент, все из них живы. Всего от бури в стране пострадали 36 человек. Только в Минске госпитализированы пятеро. В реанимации остаются двое.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

У одного пациента травма в результате ранения летящим куском шифера. У двоих травма в результате падения дерева. Одна пациентка отдыхала в парке и получила травму сорванной крышей беседки.

А на Гомельщине от – в буквальном смысле – удара стихии пострадал маленький мальчик. Ребенок играл во дворе под присмотром родителей. Сейчас 8-летний житель южного региона страны находится в реанимации в больнице.

Бабушка пострадавшего мальчика:

И я тут такая: лясь, я – под стул. Муж начал меня спасать. Тут видит – внук лежит. Они бросают меня, говорю: «Спасайте». Я чувствую, рука немеет, огонь передо мной

Молния отметилась и в Бресте. Уже сегодня. Разряд с неба попал прямо в светофор. Водители с недоумением смотрели на практически обугленную конструкцию. Светофоры сегодня не работали и на перекрестках в Минске.

Две сотни бригад энергетиков продолжают восстановление линий электропередачи по всей стране. Грозовой фронт открыл фронт работ для многих экстренных служб. Накануне от непогоды пострадали 510 населённых пунктов.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора РУП «Минскэнерго»:

Такого не было, наверное, последние 15 лет. У нас на 19 часов было самое большое количество отключений. Почти доходило до 500.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Накануне стихия повредила и минские городские парки. Например, в Лошицком гроза досрочно собрала урожай яблок и груш. Всего же здесь ветра не выдержало около 300 деревьев и это – только одно из них.

В Минской области создан штаб по ликвидации последствий урагана. Здесь без света остались полтысячи населенных пунктов. Деревню Кулешовка за считанные минуты едва ли не стёрло с лица земли. Дворы завалены буреломом. Строители даже разбили лагерь, для того, чтобы восстанавливать поврежденные строения в режиме нон-стоп.

Евгений Опацкий, житель деревни Кулешовка:

Даже стёкла в офисе повыбивало шифером. Сейчас мы пока убираем, восстанавливаем. В райисполком заявку подаём для восстановления

Пронесся ураган и по северу Беларуси. Больнее всего ударила стихия по Мазоловскому сельсовету в Витебском районе. Стихия раскрыла два птичника, зацепила мастерские, ферму, зерносклад. Пострадало полсотни домовладений, в трех – напрочь снесло крыши.

Жители агрогородка Мазолово:

Всё закружилось, деревья начали падать. Пока я из дома вышла – уже крыши нет. Дети все сразу под стол, потому что очень темно стало.

Оно всё летало вокруг, посекло вот этот провод. Это такой страх был, я вам не могу сказать.

Среди темных красок грозовых туч хватило места и позитиву. Героем соцсетей стал вот этот парень. Сотрудник минского «Ремавтодора» на тракторе накануне спасал с остановки людей.

Виталий Борисов, сотрудник УП «Ремавтодор Первомайского района Минска»:

Подъехал на тракторе, пригласил девушку в кабину и предложил перевезти на сухое место – на площадь. Она опаздывала на работу, я её перевёз, потом перевёз оставшихся 2 молодых людей.

Работы по устранению последствий урагана в стране ведутся в усиленном режиме. Помощь оказывают военные, сотрудники МВД, а также организаций. Минск, планируется, оправится от последствий стихии к выходным. Промежуточные итоги подводят спасатели.

Андрей Юржиц, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

Обесточенными остаются 140 населённых пунктов, 7 сельхоззданий. Основные отключения у нас произошли в Минской и Могилёвской областях. 77 населённых пунктов остаётся в Минской области. И в Могилёвской – 37

Синоптики – в свою очередь – не спешат с утешительными прогнозами. Завтра и послезавтра дожди отступят. А с воскресенья – снова грозы, ветер и понижение температуры.