Прямой эфир

На пешеходном переходе в Осиповичах машина сбила 3 детей. Они находятся на интенсивном лечении

12 мая 2022 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дети, пострадавшие в ДТП на пешеходном переходе в Осиповичах, находятся на интенсивном лечении, их жизни ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пешеходном переходе в Осиповичах машина сбила 3 детей. Они находятся на интенсивном лечении-1

Напомним, авария произошла в начале недели. Водитель на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на троих детей 7, 11 и 13 лет. В результате чего ребята получили травмы различной степени тяжести.

На пешеходном переходе в Осиповичах машина сбила 3 детей. Они находятся на интенсивном лечении-4

Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области:
Дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Установлено, что 21-летняя девушка-водитель всего полгода назад получила водительское удостоверение.

На пешеходном переходе в Осиповичах машина сбила 3 детей. Они находятся на интенсивном лечении-7

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.

# Авария в Могилевской области # происшествия # Татьяна Старосотникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Создавал дополнительные функции для сайта. Студент из Бреста оказался пособником экстремистских Telegram-каналов
12 мая 2022 06:52

Создавал дополнительные функции для сайта. Студент из Бреста оказался пособником экстремистских Telegram-каналов

В Минске задержали оптовых наркокурьеров. У них изъяли более килограмма особо опасного психотропа
11 мая 2022 16:29

В Минске задержали оптовых наркокурьеров. У них изъяли более килограмма особо опасного психотропа

Пытался преодолеть преграду. Павшего лося нашли вблизи латвийского заграждения
11 мая 2022 06:45

Пытался преодолеть преграду. Павшего лося нашли вблизи латвийского заграждения