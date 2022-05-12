На пешеходном переходе в Осиповичах машина сбила 3 детей. Они находятся на интенсивном лечении

Новости Беларуси. Дети, пострадавшие в ДТП на пешеходном переходе в Осиповичах, находятся на интенсивном лечении, их жизни ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, авария произошла в начале недели. Водитель на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на троих детей 7, 11 и 13 лет. В результате чего ребята получили травмы различной степени тяжести.

Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области:

Дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Установлено, что 21-летняя девушка-водитель всего полгода назад получила водительское удостоверение.