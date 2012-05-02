После посещения Бараком Обамой Кабула боевики атаковали гостиничный комплекс с иностранцами и военную базу

Новости Афганистана. Серия мощных взрывов потрясла столицу Афганистана. Боевиками был атакован гостиничный комплекс, где проживают иностранцы, и одна из военных баз. На данный момент известно как минимум о 6 погибших, еще 15 человек ранены. В Кабуле введены повышенные меры безопасности.

Теракты случились сразу после того как страну покинул президент США Барак Обама. Этой ночью, в годовщину ликвидации террориста номер один Усамы бен Ладена, он прилетел в Афганистан с необъявленым визитом. Обама пообщался с солдатами, как это было год назад, тогда он благодарил спецназовцев за успешную операцию.

На этот раз беседа завершилась предвыборным телеобращением ко всей американской нации. Также в рамках визита главы США и Афганистана подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.