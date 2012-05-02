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Радикально настроенные движения Германии отметили Первомай столкновениями с полицией

02 мая 2012 06:42
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Новости Германии. Столкновениями с полицией отметили 1 Мая радикально настроенные движения Германии. В Берлине многотысячная толпа, недовольная неэффективной социальной политикой властей, попыталась пройти в центр города. После того как стражи порядка перекрыли путь, в них со стороны демонстрантов сразу же полетели самодельные петарды, дымовые шашки и камни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непростая ситуация сложилась и в Гамбурге. Чтобы взять ситуацию под контроль, туда на помощь спецподразделениям были высланы водометы. Унять анархистов удалось лишь к вечеру. Итог дня – сотни задержанных по всей стране.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки # Фотофакт

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