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После нападения бешеной волчицы в Столбцовском районе введён карантин

28 января 2019 23:41
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Новости Беларуси. В связи с нападением бешеного волка на людей в Столбцовском районе эпидемиологи области напоминают правила поведения в экстренной ситуациии и сообщать о местонахождении диких животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После нападения бешеной волчицы в Столбцовском районе введён карантин-1

Отловить и изолировать бешеного волка или лису помогут ветеринарные службы. Начать лечение в случае контакта с животным нужно немедленно.

«Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой»: пострадавшая о нападении бешеного волка в Столбцовском районе

После нападения бешеной волчицы в Столбцовском районе введён карантин-4

После нападения бешеной волчицы в Столбцовском районе введён карантин-6

Наталья Автухова, заведующий отделением особо опасных инфекций Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Следует избегать контактов с дикими животными, все-таки дикое животное – это не игрушка. Если это животное здоровое, оно никогда не будет искать контакта с человеком. Но если контакт случился, обязательно нужно обратиться в районную ветеринарную службу и указать на то, где находится дикое животное.

После нападения бешеной волчицы в Столбцовском районе введён карантин-9

Кроме того, бешенство переносят и домашние животные. Уберечься от смертельного заболевания поможет ежегодная вакцинация питомца.

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После нападения бешеной волчицы в Столбцовском районе введён карантин-12

После нападения бешеной волчицы в Столбцовском районе введён карантин-14

# Дикие животные # происшествия # Наталья Автухова # Фотофакт

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