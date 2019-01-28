«Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой»: пострадавшая о нападении бешеного волка в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Волк, покусавший четверых человек в Столбцах, болел бешенством. 28 января стали известны результаты экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, нападение на людей произошло вечером 19 января. За помощью обратились четыре человека, одна из пострадавших все еще находится в реанимации. В Столбцах и пригородной деревне Слобода на два месяца введен карантин. В поселке и на окраине города обойдут все дворы, уже полным ходом идет вакцинация домашних животных. С места событий – корреспондент Евгений Поболовец.

В районную больницу потерпевшие поступили поздно вечером. Сначала скорая привезла мужчину и женщину (она все еще в реанимации). Сильно повреждены руки, голова и лицо. Животное напало на них возле железнодорожной станции в деревне Слобода. Затем привезли Дарью и Александра. На них волк напал почти у самого дома в Столбцах.

Евгений Поболовец, СТВ:

Нападение на людей произошло на окраине города. Волк появился из лесного массива, который находится в шаговой доступности.

Вот на этом месте и произошла встреча с животным: видны следы борьбы и капли крови. За жизнь молодые люди боролись 20 минут.

Дарья Довнар:

Я ждала его, и в этот момент волк накинулся. Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой, и рука пострадала. Он был большой такой, серый. Можно отличить от собаки. «Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах Соседка Лидия Полещук уже ложилась спать, когда услышала крики и вой собак. На шум в одной ночнушке выбежала из дома.

Лидия Полещук:

Яны зайшлі ў дом. Парень памыўся, і яны хацелі пайсці да дому, бо яны там жывуць, і втарычна воўк іх дагнаў. І палажыў каля маёй хаты. І апяць грыз. І ён стукаецца ў дзверы к нам – я так спугалась – увесь у краві.

В больнице пострадавшим обработали раны. Парень тоже сразу попал в реанимацию. У него сильно повреждены руки – последствия борьбы с диким зверем.

Людмила Некрылова, заместитель главного врача Столбцовской районной больницы:

На сегодняшний момент трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии в хирургическом отделении, и одна женщина в реанимационном отделении. Состояние ее еще тяжелое, но угрозы жизни нет.

На поимку волка направили три наряда милиции, чуть позже подключили и охотников. Те нашли животное с помощью тепловизора и ликвидировали.

Владимир Кудревич, заместитель начальника Столбцовского РОВД:

В результате проведенных мероприятий дикий зверь был обнаружен, организовано его преследование и использовано оружие ввиду того, что дикое животное угрожало жизни и здоровью граждан.

Экспертиза показала – волк болел бешенством. Сегодня в Столбцах и деревне Слобода на два месяца введен карантин. Дикие лисы и волки будут выслеживаться в лесах и отстреливаться, чтобы ситуация не повторилась. Домашним собакам и кошкам обязательно необходимо пройти вакцинацию – она бесплатная.

Мария Касперович, ведущий ветврач Столбцовской районной ветеринарной станции:

В деревне Слобода мы будем делать подворный обход, делать вакцинации. А в Столбцах подворный обход нам, конечно, тяжеловато сделать, поэтому мы увеличили время работы городской ветстанции для того, чтобы люди могли в вечернее время доставить своих животных на вакцинацию.