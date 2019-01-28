«Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой»: пострадавшая о нападении бешеного волка в Столбцовском районе
Новости Беларуси. Волк, покусавший четверых человек в Столбцах, болел бешенством. 28 января стали известны результаты экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, нападение на людей произошло вечером 19 января. За помощью обратились четыре человека, одна из пострадавших все еще находится в реанимации. В Столбцах и пригородной деревне Слобода на два месяца введен карантин. В поселке и на окраине города обойдут все дворы, уже полным ходом идет вакцинация домашних животных. С места событий – корреспондент Евгений Поболовец.
В районную больницу потерпевшие поступили поздно вечером. Сначала скорая привезла мужчину и женщину (она все еще в реанимации). Сильно повреждены руки, голова и лицо. Животное напало на них возле железнодорожной станции в деревне Слобода. Затем привезли Дарью и Александра. На них волк напал почти у самого дома в Столбцах.
Евгений Поболовец, СТВ:
Нападение на людей произошло на окраине города. Волк появился из лесного массива, который находится в шаговой доступности.
Вот на этом месте и произошла встреча с животным: видны следы борьбы и капли крови. За жизнь молодые люди боролись 20 минут.
Дарья Довнар:
Я ждала его, и в этот момент волк накинулся. Хотел в лицо укусить, но я закрылась рукой, и рука пострадала. Он был большой такой, серый. Можно отличить от собаки.
«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении бешеной волчицы в Столбцах
Соседка Лидия Полещук уже ложилась спать, когда услышала крики и вой собак. На шум в одной ночнушке выбежала из дома.
Лидия Полещук:
Яны зайшлі ў дом. Парень памыўся, і яны хацелі пайсці да дому, бо яны там жывуць, і втарычна воўк іх дагнаў. І палажыў каля маёй хаты. І апяць грыз. І ён стукаецца ў дзверы к нам – я так спугалась – увесь у краві.
В больнице пострадавшим обработали раны. Парень тоже сразу попал в реанимацию. У него сильно повреждены руки – последствия борьбы с диким зверем.
Людмила Некрылова, заместитель главного врача Столбцовской районной больницы:
На сегодняшний момент трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии в хирургическом отделении, и одна женщина в реанимационном отделении. Состояние ее еще тяжелое, но угрозы жизни нет.
На поимку волка направили три наряда милиции, чуть позже подключили и охотников. Те нашли животное с помощью тепловизора и ликвидировали.
Владимир Кудревич, заместитель начальника Столбцовского РОВД:
В результате проведенных мероприятий дикий зверь был обнаружен, организовано его преследование и использовано оружие ввиду того, что дикое животное угрожало жизни и здоровью граждан.
Экспертиза показала – волк болел бешенством. Сегодня в Столбцах и деревне Слобода на два месяца введен карантин. Дикие лисы и волки будут выслеживаться в лесах и отстреливаться, чтобы ситуация не повторилась. Домашним собакам и кошкам обязательно необходимо пройти вакцинацию – она бесплатная.
Мария Касперович, ведущий ветврач Столбцовской районной ветеринарной станции:
В деревне Слобода мы будем делать подворный обход, делать вакцинации. А в Столбцах подворный обход нам, конечно, тяжеловато сделать, поэтому мы увеличили время работы городской ветстанции для того, чтобы люди могли в вечернее время доставить своих животных на вакцинацию.
Заболевание человека бешенством – явление хоть и редкое, но смертельное. Лечить его до сих пор не научились. За последние годы в Беларуси было зарегистрировано несколько летальных случаев – и все они произошли с людьми, которые вовремя не обратились к медикам и не сделали прививки.