В Бобруйском районе легковушка столкнулась с локомотивом. Авто превратилось в груду металла

Новости Беларуси. В Бобруйском районе легковой автомобиль столкнулся с локомотивом.

По информации МЧС, авария произошла вечером двадцать восьмого августа. Спасатели получили сообщение о нахождении на ж/д путях легковушки.

Оказалось, что произошло столкновение пассажирского поезда и транспортного средства Renault, за рулем которого находился 31-летний житель Бобруйска.

Легковушка пересекала пути в месте, которое не предназначено для транспорта – по плитам пешеходного перехода. Автомобиль повис днищем на рельсах. И локомотив, и ТС получили механические повреждения. В результате произошедшего никто не пострадал.

Спустя несколько часов была произведена замена локомотива. Поезд продолжил свой путь. Задержка в движении составила три часа сорок минут.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ и БелЖД. Помощь спасателей не понадобилась.