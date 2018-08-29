Прямой эфир

В Бобруйском районе легковушка столкнулась с локомотивом. Авто превратилось в груду металла

29 августа 2018 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бобруйском районе легковой автомобиль столкнулся с локомотивом.

По информации МЧС, авария произошла вечером двадцать восьмого августа. Спасатели получили сообщение о нахождении на ж/д путях легковушки.

Оказалось, что произошло столкновение пассажирского поезда и транспортного средства Renault, за рулем которого находился 31-летний житель Бобруйска. 

Легковушка пересекала пути в месте, которое не предназначено для транспорта – по плитам пешеходного перехода. Автомобиль повис днищем на рельсах. И локомотив, и ТС получили механические повреждения. В результате произошедшего никто не пострадал.

Спустя несколько часов была произведена замена локомотива. Поезд продолжил свой путь. Задержка в движении составила три часа сорок минут.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ и БелЖД. Помощь спасателей не понадобилась.

В начале июня в Крупском районе подросток чудом остался жив после того, как его зацепил поезд (читать далее).

# Авария в Могилевской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лепеле трое мужчин и женщина подозреваются в поджоге квартиры и убийстве её владельца
29 августа 2018 09:23

В Лепеле трое мужчин и женщина подозреваются в поджоге квартиры и убийстве её владельца

В Речице сотрудник МЧС и его бывший коллега спасли из огня соседей
29 августа 2018 08:26

В Речице сотрудник МЧС и его бывший коллега спасли из огня соседей

Уроженка Гомельщины вывозила девушек из Беларуси в Грецию для занятия проституцией. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы
29 августа 2018 07:51

Уроженка Гомельщины вывозила девушек из Беларуси в Грецию для занятия проституцией. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы