Около 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки – МВД

Порядка 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в течение суток в МВД, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.
Зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отдел организации обработки мошеннических операций МВД осуществил блокировку 38 фишинговых интернет-ресурсов; заблокировал совершение платежей в адрес 87 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники; приостановил расходные операции по 154 счетам.
Оперативники задержали курьера, курируемого аферистами.