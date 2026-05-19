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Около 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки – МВД

19 мая 2026 09:37
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Около 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки – МВД-0

Порядка 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в течение суток в МВД, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД осуществил блокировку 38 фишинговых интернет-ресурсов; заблокировал совершение платежей в адрес 87 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники; приостановил расходные операции по 154 счетам.

Оперативники задержали курьера, курируемого аферистами.

# Министерство внутренних дел Республики Беларусь

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