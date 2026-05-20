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МВД: свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

20 мая 2026 07:45
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МВД: свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки-0

В течение суток в милицию обратились свыше 500 раз с сообщением о звонках телефонных мошенников. 52 преступления совершены посредством информационно-коммуникационных технологий. Об этом информирует Telegram-канал МВД Беларуси.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД осуществил блокировку 42 фишинговых интернет-сайтов; заблокировал возможность перевода средств в адрес 31 иностранного платежного реквизита злоумышленников; приостановил расходные операции по 180 счетам.

Оперативники задержали 4 курьеров, действующих под кураторством аферистов. У них изъято порядка 110 000 рублей.

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Фото: pixabay

# Министерство внутренних дел Беларуси

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