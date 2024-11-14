Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше – есть пострадавшие

Печальные новости пришли из Польши. Автобус с белорусами, направлявшийся в Познань, попал в аварию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщается, пострадали шесть человек.

Причина ДТП пока неизвестна. Автобус неожиданно съехал с дороги, пробил ограждение и перевернулся на бок. По данным местных СМИ, в момент ЧП в салоне находились 11 пассажиров. На место прибыли бригады пожарных, скорой помощи, полиция. Движение по трассе было временно перекрыто.