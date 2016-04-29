Пытался сжечь себя из-за сына: почему мужчина хотел покончить с собой на Октябрьской площади

Новости Беларуси. Сегодня стали известны новые подробности случая, который накануне привлек к себе внимание общественности. Инцидент произошел на Октябрьской площади. У знака «нулевой километр» мужчина поджег себя прямо на глазах у прохожих. Жизнь ему спасли правоохранители, которые в тот момент находились неподалеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все обстоятельства сейчас выясняют в Следственном комитете. Скорее всего, причиной такого отчаянного поступка мужчины стали его личные отношения с бывшей женой и сыном. После развода, минчанин был не доволен частотой встреч с мальчиком.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Им сейчас занимаются медики. Следственно-оперативная группа с места происшествия изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе предсмертную записку. В совокупности эти материалы нам позволяют считать ключевой именно версию суицида.