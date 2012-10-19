Пойман белорусский хакер, который ставил на компьютеры блокировки и требовал деньги

Новости Беларуси. Реальная ответственность за виртуальное преступление. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего хакера. Молодой человек запустил во всемирную паутину модифицированный вирус, который, попадая в систему, блокировал компьютер пользователя.

На мониторе «жертвы» выводилось сообщение о нарушении законодательства с ссылкой на госорган, а для разблокировки злоумышленник требовал штраф в размере 100 тысяч рублей. За минувшие весну и лето в сети мошенника попалось не менее двух тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слепченко, заместитель начальника 3 отдела управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

В этом винлокере явно прослеживался белорусский след и в дальнейшем, благодаря детальному анализу, определенному роду технической информации, взаимодействию с другими службами, нам удалось выйти на этого молодого человека - минчанина, 25 лет.

Александр Мохнач, следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета Республики Беларусь:|

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 354 часть 1 в отношении жителя города Минска, который занимался распространением вредоносного программного обеспечения. По данной статье ему грозит до 2 лет лишения свободы.