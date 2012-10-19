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В Солигорске со вчерашнего вечера отсутствует водоснабжение: ЧП при переключении водопроводных линий

19 октября 2012 13:59
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Новости Беларуси. В Солигорске продолжают восстанавливать водоснабжение. Горячая и холодная вода отсутствует в городе со вчерашнего вечера. Причиной ЧП стали неполадки при плановом переключении водопроводных линий.

В детские сады, школы и учреждения здравоохранения был организован подвоз воды. С пяти утра она развозится и по заявкам жителей. На подачу тепла в здания ситуация не повлияла. И как сообщили в местном исполкоме, вода уже поступает в систему.

Однако для полного обеспечения объектов города потребуется время. Работы планируют завершить до конца дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Водоснабжение

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