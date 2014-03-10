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Тонкий лёд: в Рогачёве рыбак утонул, в Гомеле парня, коротавшего через реку путь домой, спасли

10 марта 2014 11:18
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Новости Беларуси. Тонкий лед таит в себе немало опасностей. Трагически закончилась рыбалка для жителя Рогачева. По словам очевидцев, мужчина ушел под воду в 50 метрах от берега. Прохожие попытались прийти ему на помощь, однако уже было слишком поздно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, в Гомеле спасли 23-летнего парня, провалившегося под лед. Молодого человека заметил прохожий. Он и вызвал службу спасения. Сотрудники МЧС вытянули пострадавшего на берег и передали медикам. С общим переохлаждением парня доставили в одну из больниц Гомеля. По словам пострадавшего, по льду он хотел сократить путь домой, однако не рассчитал, что он будет настолько тонким.

# происшествия # Утопления

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