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Заметили огонь за забором частного дома. Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар на ул. Передовой в Минске

11 мая 2020 14:41
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар на улице Передовой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Патрулируя улицы, милиционеры заметили огромный столб дыма и пламя, вырывавшееся из-за забора частного дома.

Заметили огонь за забором частного дома. Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар на ул. Передовой в Минске-1

Заметили огонь за забором частного дома. Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар на ул. Передовой в Минске-3

В горящем доме никого не оказалось. Сотрудники вызвали спасателей, а сами с помощью огнетушителя из служебного автомобиля сразу же приступили к тушению огня.

Заметили огонь за забором частного дома. Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар на ул. Передовой в Минске-6

Четкие действия экипажа ГАИ помогли быстро справиться с огнем.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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