Заметили огонь за забором частного дома. Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар на ул. Передовой в Минске

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ помогли потушить пожар на улице Передовой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Патрулируя улицы, милиционеры заметили огромный столб дыма и пламя, вырывавшееся из-за забора частного дома.

В горящем доме никого не оказалось. Сотрудники вызвали спасателей, а сами с помощью огнетушителя из служебного автомобиля сразу же приступили к тушению огня.