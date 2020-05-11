Пять пожаров произошло в Минской области, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Сразу пять пожаров произошло в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть пострадавшие.
Новости Беларуси. Сразу пять пожаров произошло в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть пострадавшие.
Так, в деревне Низок Узденского района горел сеновал. Пламя охватило все здание, крыша рухнула. Пожар был потушен, однако огонь уничтожил хранилище и 10 тонн сена.
А в деревне Сергеевичи Пуховичского района при пожаре пострадали два человека. Там открытым пламенем горел одноэтажный дом.
Хозяйка дома и муж ее дочери пытались потушить огонь самостоятельно. Их доставили в больницу с ожогами. Уничтожена крыша, повреждены стены, также сгорел сарай. Причина пожара выясняется.