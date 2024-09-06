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Пограничники задержали 41-летнего мужчину за попытку провезти наркотики

06 сентября 2024 11:19
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Сотрудники белорусской пограничной службы задержали в пункте пропуска «Брест» 41-летнего жителя Минской области по подозрению в перемещении наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники задержали 41-летнего мужчину за попытку провезти наркотики-2

При осмотре машины, на которой он ехал из Германии в Беларусь, были обнаружены три свертка общей массой около 5 граммов с подозрительными веществами. Экспертиза показала, что в их составе марихуана и амфетамин. То, что мужчина уже успел их попробовать, показало медосвидетельствование. За незаконное хранение наркотиков и их перемещение через государственную границу в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Мужчина рискует провести в местах лишения свободы до 10 лет.

# Наркотики

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