В минском метро произошло задымление

Пассажиров минского метро эвакуировали этим утром из-за задымления. В составе, двигавшемся между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина», произошло зажатие тормозных колодок. Поезд остановился в тоннеле, вагоны стали наполняться дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако паники среди пассажиров не наблюдалось. Люди спокойно ждали команды машиниста. Вскоре состав доставил и высадил их на станции «Площадь Ленина». На вызов оперативно прибыли команды спасателей. С учетом специфики объекта выезжали по повышенному номеру выезда. Всего привлекли 23 единицы техники. По прибытии к месту инцидента проводилась эвакуация людей. Информация о загорании не подтвердилась. Вскоре движение поездов было восстановлено.