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На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошёл пожар. Погиб человек

19 октября 2020 10:41
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Новости Беларуси. ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При проведении сварочных работ произошло возгорание.  

На кадрах с места происшествия видны огромные клубы черного дыма.

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошёл пожар. Погиб человек-1

По предварительной информации, погиб один человек. На месте происшествия работают подразделения МЧС. Пожар ликвидирован. Подробности чрезвычайного происшествия уточняются. Проводится расследование случившегося.  

# ЧП # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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