На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошёл пожар. Погиб человек

Новости Беларуси. ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При проведении сварочных работ произошло возгорание.
На кадрах с места происшествия видны огромные клубы черного дыма.
Новости Беларуси. ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При проведении сварочных работ произошло возгорание.
На кадрах с места происшествия видны огромные клубы черного дыма.
По предварительной информации, погиб один человек. На месте происшествия работают подразделения МЧС. Пожар ликвидирован. Подробности чрезвычайного происшествия уточняются. Проводится расследование случившегося.