На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате произошёл пожар. Погиб человек

Новости Беларуси. ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При проведении сварочных работ произошло возгорание.

На кадрах с места происшествия видны огромные клубы черного дыма.