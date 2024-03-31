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Стадо овец навело переполох на польской границе. Они оказались злостными нарушителями

31 марта 2024 11:31
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Переполох на польской границе. Неспокойная ночь выдалась у силовиков сопредельной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецслужбы были подняты по тревоге из-за незаконного вторжения. Мониторы зафиксировали многочисленные фигуры, приближающиеся к рубежам.

Стадо овец навело переполох на польской границе. Они оказались злостными нарушителями-1

Однако вскоре выяснилось, что злостными нарушителями оказались овцы. Они пришли к границе в поисках травы посочнее. Какое-то время силовики пытались выяснить, кому принадлежит стадо. Вскоре вместе с хозяином овцы покинули охраняемую территорию.

Стадо овец навело переполох на польской границе. Они оказались злостными нарушителями-4

С учетом того, сколько польских военных и бойцов НАТО стянуто к рубежам, остается неясным, как стадо баранов смогло обойти все системы безопасности и остаться практически незамеченным.

# Граница # Новости Польши

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