Прямой эфир

Путин снял с должности замглавы МИД РФ Богданова

10 июля 2025 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Путин снял с должности замглавы МИД РФ Богданова-0

Михаил Богданов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел и поста спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и Африке. Указы об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Богданов – дипломат с большим стажем, начал службу в 1974 году после окончания МГИМО. Работал в посольствах, был послом в Израиле и Египте, с 2011 года занимал пост замминистра, а с 2012 года – спецпредставителя.

Он удостоен множества российских и зарубежных наград и званий, включая ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных солдат РФ у села Комар
10 июля 2025 09:31

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных солдат РФ у села Комар

Politico: в ЕС шокированы изменениями политического курса Вашингтона
10 июля 2025 08:46

Politico: в ЕС шокированы изменениями политического курса Вашингтона

Цена биткоина достигла в моменте рекордных $112 тыс.
10 июля 2025 08:09

Цена биткоина достигла в моменте рекордных $112 тыс.