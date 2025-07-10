Путин снял с должности замглавы МИД РФ Богданова

Михаил Богданов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел и поста спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и Африке. Указы об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Богданов – дипломат с большим стажем, начал службу в 1974 году после окончания МГИМО. Работал в посольствах, был послом в Израиле и Египте, с 2011 года занимал пост замминистра, а с 2012 года – спецпредставителя.

Он удостоен множества российских и зарубежных наград и званий, включая ранг чрезвычайного и полномочного посла.