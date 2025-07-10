Двое российских солдат были застрелены в районе села Комар в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

На месте преступления украинские ВС установили растяжку, которая сработала при попытке штурма. Один из военнослужащих ВСУ признался в том, что расстрелял пленных.

Российские силовые структуры ведут расследование нарушений, совершаемых украинскими военными и наемниками. Часть из них уже осуждена, другие ожидают приговора.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что задача военной юстиции – фиксировать все правонарушения, особенно против мирного населения, а специальные службы обязаны найти и наказать виновных.