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ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных солдат РФ у села Комар

10 июля 2025 09:31
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ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных солдат РФ у села Комар-0

Двое российских солдат были застрелены в районе села Комар в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

На месте преступления украинские ВС установили растяжку, которая сработала при попытке штурма. Один из военнослужащих ВСУ признался в том, что расстрелял пленных. 

Российские силовые структуры ведут расследование нарушений, совершаемых украинскими военными и наемниками. Часть из них уже осуждена, другие ожидают приговора. 

Президент РФ Владимир Путин отметил, что задача военной юстиции – фиксировать все правонарушения, особенно против мирного населения, а специальные службы обязаны найти и наказать виновных.

Фото: pixabay

# Международная политика

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