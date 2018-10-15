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В Германии легкомоторный самолёт протаранил толпу при посадке

15 октября 2018 09:36
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Новости Германии. В Гессене легкомоторный самолет врезался в толпу при посадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии легкомоторный самолёт протаранил толпу при посадке-1

Инцидент привел к гибели троих человек. Среди жертв оказались дети. Еще 8 с различными травмами были доставлены в больницу. Пилот не смог посадить самолет на взлетно-посадочной полосе и решил зайти на второй круг.

Однако летательный аппарат не набрал высоту, пробил ограждение и протаранил толпу. По факту ЧП ведется расследование.

# Крушение # Фотофакт

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