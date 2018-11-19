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Первый госпиталь для слонов открылся в Индии

19 ноября 2018 12:40
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Новости Индии. Первый госпиталь для слонов открылся в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь специалисты оказывают помощь животным, которые подверглись жестокому обращению в неволе.

Первый госпиталь для слонов открылся в Индии -1

Слоны считаются символом страны, и местные жители нередко используют их в качестве туристической достопримечательности. На них катают путешественников и задействуют в различных развлекательных шоу, не обеспечивая при этом достойного ухода. Сейчас в больнице находятся около 20 животных, которые стали жертвами эксплуатации.

Первый госпиталь для слонов открылся в Индии -4

Первый госпиталь для слонов открылся в Индии -6

# Дикие животные # Фотофакт

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