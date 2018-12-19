Из-за пожара в жилом доме в Солигорске эвакуировали 15 человек

Новости Беларуси. 15 человек, в том числе трое детей, эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 человек, в том числе трое детей, эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сообщение о возгорании на шестом этаже поступило спасателям утром 19 декабря. До прибытия службы хозяин квартиры пытался самостоятельно потушить огонь, но так и не смог.
Работники МЧС успели спасти мужчину и его жену. Пару доставили в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения». Возможная причина происшествия – неосторожность при курении.