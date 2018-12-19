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Из-за пожара в жилом доме в Солигорске эвакуировали 15 человек

19 декабря 2018 21:06
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Новости Беларуси. 15 человек, в том числе трое детей, эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за пожара в жилом доме в Солигорске эвакуировали 15 человек-1

Сообщение о возгорании на шестом этаже поступило спасателям утром 19 декабря. До прибытия службы хозяин квартиры пытался самостоятельно потушить огонь, но так и не смог.

Из-за пожара в жилом доме в Солигорске эвакуировали 15 человек-4

Работники МЧС успели спасти мужчину и его жену. Пару доставили в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения». Возможная причина происшествия – неосторожность при курении.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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